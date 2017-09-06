Alüminyum parçaları 95 TL’ye sattı, tutuklandı



Haspolat’ta Kam-Tek isimli iş yerine ait kaynak atölyesi yanında bulunan alüminyum pencere parçalarını çalıp 95 TL’ye satan 26 yaşındaki zanlı tutuklandı.



Polis bülteninde zanlı, B.G. olarak açıklandı.



Bağlıköy’de Arif Küçük’e ait evin avlusundan çalınan eşyalarla ilgili olarak da R.B. (E-36) ve A.A.(E-58) tutuklandı.

