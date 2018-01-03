“Altın Kadeh Meyhaneleri” ile altın gibi bir yılbaşı yaşandı

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda gerçekleştirilen Altın Kadeh Meyhaneleri’nin yılbaşına özel etkinliğinde yine unutulmaz bir gece yaşandı. Gönyeli’de Ömerli Meyhane’de gerçekleşen Yılbaşı Özel Gecesi’nde, son zamanların en gözde Kıbrıslı şarkıcısı Eda Girgin canlı performansıyla göz doldurdu. Geceye katılan konuklar, Ömerli Meyhane’nin sıcak ve samimi ortamında eşsiz yılbaşı özel menüsünün tadını çıkardı. Gecedeki müzik ziyafetine Ömerli Meyhane tarafından hazırlanan enfes lezzetler eşlik etti.

Altın Kadeh Meyhaneleri adaya keyif katmaya devam edecek

Yıl boyunca adaya keyif katmaya devam edecek olan Altın Kadeh Meyhaneleri etkinlik serisinin bir sonraki durağı, Gazimağusa’da İncir Altı Mezze Restaurant olacak. 23 Ocak Salı akşamı İncir Altı Mezze Restaurant’ın konuklarını ağırlayacak. İncir Altı Meze Restaurant’ın muhteşem atmosferi ise Eda Girgin’in şarkıları ile şenlenecek. Yılbaşı Özel Gecesi’ne katılarak sosyal medya kampanyasına katılanlar arasından yapılacak çekilişle İncir Altı Mezze Restaurant’taki etkinliğe 2 kişilik masa hediye edilecek. Kazanan şanslı kişiler Altın Kadeh’in sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Altın Kadeh Meyhaneleri’nin yıl boyunca devam edecek birbirinden özel etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için “altinkadehadada” Facebook ve Instagram hesapları veya www.altinkadeh.com web sitesi takip edilebilir.