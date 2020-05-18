ALPET ‘den 10 bin fidan ve ücretsiz yakıt

ALPET, dün yaşanan yangın felaketine yönelik iki ayrı destek açıkladı. Tepebaşı (Yorgoz) ormanlarına büyük zarar veren yangının soğutulması çalışmalarına katkı koyan yangın helikopterlerinin yakıtını ücretsiz karşılayan ALPET, Tepebaşı bölgesine de 10 bin adet yeni fidan dikilmesi kararı aldı.

Altınbaş Petrol Ltd.(ALPET) ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş dün Tarım Bakanı Dursun Oğuz ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ile birlikte sürdürdüğü görüşmeler sonrasında bölgeye 10 bin adet yeni fidan dikimi için Altınbaş ailesinin kolları bugünden sıvama kararı aldığını bildirdi.

Altınbaş, “ALPET ve Altınbaş Grubu olarak yanan alanların bir an önce yeniden yeşillendirilmesi çalışmalarında aktif rol oynayacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isterim” şeklinde konuştu.

ALPET Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu da değerlendirmesinde yangınla canla başla mücadele eden her ferde teşekkür ederek, ALPET olarak bir yandan yaşanan felaketin önlenmesine katkı koyan yangın söndürme helikopterlerinin yakıtlarını karşılarken diğer yandan yanan alanlara 10 bin adet yeni fidan dikimi için çalışmalara başladıklarını bildirdi.