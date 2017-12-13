Akıncı İİT Zirvesi'nde: Tarihi yanlıştan dönülmeli

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, İstanbul’daki zirvede yaptığı konuşmada, üç semavi dinin kutsal mekanlarına ev sahipliği yapan kadim şehir Kudüs’ün, dünya barışına hizmet etmekten uzak adımlarla gerilimin odağı haline getirilmesinin, insanlık için hazin bir durum olduğunu belirtti.

Akıncı, Ortadoğu’nun, dünyada huzuru en çok özleyen bölgelerin başında geldiğini kaydederek, milyonlarca insanın savaş ve terör kıskacında acılar çektiği bu bölgenin, bugün en son ihtiyaç duyduğu şeyin, gerginlik ateşini daha da büyütmeye yönelik politikalar olduğunu vurguladı.

Akıncı, “Trump yönetiminin Kudüs’ü İsrail Devleti’nin başkenti olarak tanıması, hiç kuşkusuz yapıcılıktan ve sağduyudan yoksun, yanlış ve tehlikeli bir karardır. Bu türden bir adım ne bölge ne de dünya barışına hizmet edecektir. Uluslararası hukukun yanı sıra; Mescid-i Aksa, Kutsal Kabir Kilisesi ve Ağlama Duvarı’nın birlikte yer aldığı Kudüs’ün tarihi gerçekleri de böylesi bir kararın ne kadar yanlış olduğunu anlamak isteyenler için yeterlidir” ifadelerini kullandı.

“İnsanlık onuruna uygun koşullara bugün en başta Ortadoğu halklarının ihtiyacı vardır” diyen Akıncı, dünyanın diğer bölgelerinin de kendilerini buradaki sorundan soyutlayamadıklarını, Ortadoğu’daki ortamın bugün dünyanın diğer bölgelerini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

“KKTC DEVLETİ VE HALKI, TARİHSEL GERÇEKLERE VE ULUSLARARASI HUZURA TERS ADIMLARIN KARŞISINDADIR”

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasında şunları söyledi:

“Bu bakımdan özellikle nüfuz sahibi devletlerin, bölgeyi daha da karıştıracak, Filistin halkının acılarını daha da büyütecek yıkıcı hamlelere girişmek yerine, Kudüs’ün ruhani ahenginden ilham alan birleştirici politikalara yönelmesi dünya barışı için de elzemdir.

Bizler yakın geçmişte savaşın acılarını yaşamış ve bugün barışın önemini içselleştirmiş bir halk olarak, bölgemizde huzuru tehdit eden gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ve halkı, tarihsel gerçeklere ve uluslararası huzura ters adımların karşısındadır.

Bugün burada gerçekleşmekte olan Zirve’den, Kudüs’e ilişkin tarihi yanlıştan dönülmesinin bölge ve dünya barışı açısından taşıdığı önemi bir kez daha vurgulayan güçlü ve yapıcı bir mesaj çıkacağına olan inancımla hepinizi selamlarım.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasında ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a inisiyatif alarak Kudüs konusunda Olağanüstü Zirve toplantısı çağırısı yaptığı için teşekkür etti.