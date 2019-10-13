"Akıncı haddini bilmeli, kendini bilmeli"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin Suriye harekatı ile ilgili açıklamaları için TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık ve net söylüyorum, hadsizliktir haddini bilmemektir. Haddini bilmesi lazım, kendini bilmesi lazım. İnanıyorum ki KKTC halkı gereken dersi verecektir" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Açık ve net söylüyorum hadsizliktir haddini bilmemektir.

Dünya'da KKTC'nin devlet olma mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok.

Öyle bir yere savruluyor ki...

Haddini bilmesi lazım, kendini bilmesi lazım.

Oturduğu makam kendi gücü ile elde edilmiş bir makam değil Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi ile kazanılmıştır.

İnanıyorum ki KKTC halkı gereken dersi verecektir."

Kaynak: ulusal.com.tr