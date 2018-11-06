Akdeniz foku, sahile vurdu

Geçtiğimiz günlerde Gemikonağı civarında görülen Akdeniz foku, dün gece Gemikonağı sahilinde kıyıya vurmuş olarak bulundu.

Görülmesi sevinçle karşılanan fokun ölümü de üzüntü yarattı. Taşkent Doğa Parkı ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti olmak üzere birçok biyoloğun fokun kurtulmasıyla ilgili çaba sarf ettiği ancak çabaların sonuçsuz kaldığı da belirtildi.

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sarpten’in paylaştığı bilgi uyarınca, tüm Akdeniz'de 500 kadar kaldığı tahmin edilen, ülkemiz sahillerinde ise 7-8 bireyin bulunduğu tespit edilen Akdeniz foku, uluslar arası sözleşmelerle en acil korunması gereken türlerin de başında geliyor.