‘Ağır cezaya havale’ istinaf edildi, duruşma ertelendi

Sanık Yaşar Akdoğan’ın avukatları geçtiğimiz hafta davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine itiraz ederek, ‘havale kararını’ istinafa götürdü. İstinaf davası nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Yaşar Akdoğan ile ilgili duruşmalara başlamak ve sanık Akdoğan’ın itham edilmesi için davayı 16 Ocak Salı güne tehir etti.

Girne’de 2016 Aralık ayında evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy’un ölümüyle ilgili cinayetten yargılanacak olan sanık Yaşar Akdoğan’ın Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi ardından ilk oturum dün yapıldı.

Sanık Akdoğan’ın avukatları geçtiğimiz hafta davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine itiraz ederek, ‘havale kararını’ istinafa götürdü. İstinaf davası nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Yaşar Akdoğan ile ilgili duruşmalara başlamak ve sanık Akdoğan’ın itham edilmesi için davayı 16 Ocak Salı güne tehir etti.

16 Ocak’ta itham edilecek

Sanık Yaşar Akdoğan dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Başkanlığı’nda Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Ağır Ceza Mahkeme Heyeti’nin baktığı davada, İddia Makamında Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve sanık Yaşar Akdoğan’ı temsilen avukat Boysan Boyra ile avukat Emre Kadri hazır bulundu.

Avukat Boyra, Girne Kaza Mahkemesi tarafından 13 Aralık’ta davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘havale’ edilmesiyle ilgili kararını istinafa götürdüklerini belirterek, gerekçelerini belirtti ve süre talebinde bulundu.

Mahkeme Heyeti de bu durumda duruşma yapılamayacağını, istinaf davasının seyrinin önemine dikkat çekerek, cezaevinde tutuklu bulunan sanığın Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edilmek üzere duruşmayı 16 Ocak Salı gününe erteledi.