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Afrika gazetesi önünde TAŞKINLIK

Afrika gazetesi önünde TAŞKINLIK

Afrika gazetesi önünde arbede, gazete önüne gelen grup bina içerisine girmeye çalışıyor

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Afrika gazetesini protesto eden bir grup gazete önünde toplandı. Sakın başlayan eylem kısa sürede arbedeye dönüştü.

Afrika gazetesinin, dünkü manşetine tepki göstermek için toplanan eylemciler binaya girmeye çalıştı, ancak polis engel oldu.

 

 

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TC bayrakları ile gazete binasının önüne gelen grup, Afrika gazetesini yaktılar.af2-001.jpg

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Afrika gazetesine yumurta, pet şişe ve taş atan grup binaya girmeye çalışıyor.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Afrika gazetesi önünde. Arıklı polislerle birlikte kapının önünde, protestocuları içeri girmemeli için sakinleştirmeye çalışıyorlar.

Afrika gazetesi önündeki gerginlik tırmanıyor, tekbir çeken grup binaya girmeye çalışıyor. Polis müdahale etmekte zorlanıyor. Çevik kuvvetin bölgeden olmaması ise dikkat çekiyor.

“İçeri girmek, ölmek için buradayız” diyen protestocular bazı polisleri işaret ederek ortamı kışkırttıklarını söyleyerek polislerin şahsına küfrediyor...

Polis, bina girişinde etten duvar örmüş durumda güvenliği sağlamaya çalışıyor

Protestocuları organize etmeye çalışan bazı eylemciler, sessiz ortam sağlayıp basın açıklaması yapmadığı için kalabalıktan uzaklaşarak açıklama yapıyor.

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Afrika gazetesi önündeki eylemde bir şahıs binaya tırmanarak gazeteye girdi- gerginlik arttı- Gazeteye ait tabela söküldü.

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Afrika Gazetesi balkonuna tırmanan 3 şahıstan biri balkon camını sandalyeyle kırdı. Polis balkondaki şahsa müdahale etti

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Afrika gazetesinin tabelasını söken eylemciler binaya TC ve KKTC bayrakları astı.

 

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Çevik kuvvet olay yerine geldi. Protestocular bu kez istiklal marşı söyleyerek Meclis önüne yöneldi.

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Afrika gazetesi önündeki eylem, bölgeye saat 10.30 sıralarında ek polis kuvveti gelmesinin ardından Cumhuriyet Meclisi önüne kaydı.

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Eylem meclis önüne taşındı. Eylemciler burada CTP Milletvekili Doğuş Derya karşıtı sloganlar attı.

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