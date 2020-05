SONUÇLAR NEGATİF… YENİDÜZEN’e konuşan Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, stand kurup satış yapacak pazarcının covid-19 testi yaptırdığını ve tüm sonuçların negatif çıktığını ve belediyelere bildirildiğini söyledi.

Devrim DEMİR

Bakanlar Kurulu kararı ile Mart ayından bu yana kapalı olan Pazar Yerleri açılıyor. Haftanın yedi günü ada geneli kurulan pazar yerlerinde salgın nedeniyle birçok tedbir alındı.

Belediyeler stant kuracak pazarcılara gerekli bildirimleri yazılı olarak yaptı.

Sıcak ve soğuk satış yapan stantlar oturma yeri açmadan satış yapma uygulaması getirilirken, esnafların maske, eldiven ve siper kullanması zorunluluğu bildirildi.

Çarşamba pazarında sadece Covid-19 pandemisinin kontrolü ve yönetimi nedeniyle bir geçiş süreci içerisinde öncelikle sadece sebze, meyve, hellim, köy ürünleri ve çiçek satışına izin verilecek.

Ayrıca sabah 06.30-09.00 saatleri arasında 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlar girebilecek.

Girne’de kurulan açık pazarda yapılacak olan uygulamaya ise Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, sitem etti.

Esnafın test sonuçları ‘negatif’…

YENİDÜZEN’e konuşan Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, stand kurup satış yapacak pazarcının covid-19 testi yaptırdığını ve tüm sonuçların negatif çıktığını ve belediyelere bildirildiğini söyledi.

Garabli, Pazartesi Erenköy, Salı Gönyeli ve Mehmetçik, Çarşamba Girne, Perşembe Mağusa, Cuma İskele, Cumartesi Güzelyurt, Alsancak, Pazar günleri ise Lefkoşa’da kurulan açık pazarlarla ilgili uygulanacak kuralların da belirlendiğini ifade etti.

Stant arası boşluk zorunluluğu…

Birlik Başkanı Yenal Garabli, esnafın tümünün ve yanında çalışanların covid-19 ile ilgili yaptıkları testin negatif sonucunun belediyelere iletilmediği takdirde stant açmalarına izin verilmeyeceğini söyledi.

Garabli, her esnafın maske, eldiven ve siper takma zorunluluğu olduğunu bunların belediyeler tarafından kontrol edileceğini her satış sonrası pazarcının ellerini dezenfektan etme zorunluluğu getirildiğini ifade etti. Tezgâhlarda el dezenfektanı zorunluluğu olduğunu da kaydeden Garabli, her stant arasında boşluk zorunluluğu getirildiğini de vurguladı.

Garabli: “Girne Belediyesi’nin kararı kabul edilemez”

Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, Girne Belediyesi’nin aldığı kararın kabul edilir bir karar olmadığını, zaten kuralların belli olduğunu ifade ederek, “Çarşamba günleri Girne’de kurulacak olan açık Pazar yerinde belli bir süreç meyve, sebze, hellim ve çiçekçiler satış yapabilecek. Pazarın yüzde 70’i dışarıda kalacak, bu uygulamayı doğru bulmadım. Kabul edilir bir karar değildir.”

“Saatler konusunda pazarcıya yardımcı olan yok”

Garabli, Bakanlar Kurulu’nun saatler konusunda da pazarcıyı dikkate almadığını ifade ederek, gece sokağa çıkma saatlerini eleştirdi. Pazarcının o saatlerde pazarın kurulacağı yere gitmek için yola çıkması gerektiğine dikkati çeken Garabli, “Pazarcı gece 03.00’te pazarın kurulacağı yere gitmek için yola çıkar. O saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, çare üretilmesi için gerekli yerlere başvuru yaptık ancak bize dönüş yapan olmadı” dedi.