Açık Pazar, Çarşamba Girne’de

Girne Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararı ile açık pazar yerlerinin kontrollü olarak 17 Mayıs 2020 tarihinden itibaren açılacağını, bu nedenle, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü Pazar yerinin açık olacağını duyurdu.

Belediye uygulanacak kararları da hatırlattı.

Girne Belediyesi Açık Pazar’ında Uygulanacak Kurallar Aşağıdaki Gibidir