“Abisinin kimliği ile adaya geldi”

Türkiye'de sanal bet suçundan dolayı çıkış yasağı bulunan zanlı A.Ş. abisinin kimliği ile ülkeye giriş yapmak isterken tespit edildiği iddia edildi. Tutuklanan zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı.

Çebi huzurda bulunan zanlı A.Ş.’nin sanal betten dolayı Türkiye'de çıkış yasağı olduğu gerekçesiyle 14 Mart 2018’de Gaziantep’den Ercan Havaalanı’na gelip abisi S.Ş.’nin adına düzenlenen TC nüfus cüzdanını görevli polise verdiğini söyledi. Çebi, zanlının başkasının kimliğine bürünüp işlem yaptirarak sahte davranışla kayıt temin ettiğini aktardı. Polis Çebi, 26 Mart’ta Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince alınan ihbar üzerine olayın meydana çıkarılarak zanlının tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini ve ülkemizde Lefke Avrupa Üniversitesi hemşirelik fakültesinde 3. Sınıf öğrencisi olarak bulunduğunu belirtti. Polis memuru Aytaç Çebi ,aktarmış olduğu olgular ışığında tahkikatın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 hafta da 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.