910 üretici yaklaşık 14 milyon alacak

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK),1-15 Haziran devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, kuruma süt veren 910 üretici için toplam13 milyon 898 bin 888 TL 2 kuruş ödenecek.

Çiğ süt bedellerinin yüzde doksanı olan 12 milyon 508 bin 999 TL 22 kuruş, 20 Temmuz’un hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bugünden üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

Geriye kalan yüzde onluk kısım SÜTEK’in tahsilatı tamamlanınca ödenecek.