Bakanlar Kurulu’nun 100 milyon TL borçlanma yetkisi ile Maliye Bakanlığı bankalardan 40 milyon TL iç borçlanmaya gitti. ‘Mali yükümlülükler ve maaşların ödenebilmesi’ için yapıldığı söylenen borç, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun açıklamaları ile yeni bir boyut kazandı.



YENİDÜZEN’in ‘Durum Vahim’ manşetini yanıtlayan Maliye Bakanı Amcaoğlu, tedbir amaçlı 40 milyon TL borçlandıklarını ancak ihtiyaç olmadığı için kullanmadıklarını belirtti.



Peki bu borçlanmanın topluma ‘faiz yükü’ ne olacak?



Yıllık % 10:49 averaj faizi ile gerçekleşen borçlanma sonucunda, ilgili bankalara 90 günde geri ödeme yapılacak ve aylık yaklaşık 345.000 TL, toplamda da 1 milyon 140 bin TL faiz ödenecek.





YENİDÜZEN HABER MERKEZİ



Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Halkın Partisi (HP) Hükümeti’nin yaptığı borçlanma yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı.

Bakanlar Kurulu’nun 100 milyon TL borçlanma yetkisi ile Maliye Bakanlığı bankalardan 40 milyon TL iç borçlanmaya gitti.

YENİDÜZEN bu borçlanmayı ‘Durum Vahim’ başlığı ile manşetine taşıdı, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu açıklama yaptı: “Tedbir amaçlı borçlandık ancak ihtiyaç olmadığı için kullanmadık.”



Faizini kim ödeyecek?



Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Maliye Bakanlığı “mali yükümlülükleri yerine getirmek ve maaşların ödenebilmesi için” 100 Milyon TL’lik kredi alması için yetkilendirildi.

Maliye Bakanlığı’nın bankalardan teklif aldığı sürecin sonunda, farklı farklı bankalardan toplam 40 Milyon TL ‘kredi’ alındı. Bu kredi için faiz oranı % 10.49 olarak belirlendi.

“Tedbir amaçlı, ihtiyaç dışı” denen borçlanmanın topluma maliyeti yalnızca 90 günde 1 milyon 140 bin TL oldu.

YENİDÜZEN’e Maliye Bakanlığı’nın aldığı ve ‘kullanma ihtiyacı duymadığı’ 40 Milyon TL’yi değerlendiren Besim, devletin faiz borcuna girdiğini söyledi. Besim, “Seçim dolayısıyla yapılan sınavsız istihdamlar ve benzeri davranışlar aslında önümüzdeki aylarda Maliyenin hiç de disiplinli davranmayacağı ve elinde bulunan bu kaynağı Mali disiplini bozarak kullanacağı imajını vermektedir” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, bu borcun tedbir amacı önceden başvurularak alındığını, ancak ay sonu tahsilatla harcanmaya gerek kalmadığını söylemişti.

YENİDÜZEN’e konuşan eski Maliye Bakanları ve ekonomistler ise borcu “günü birlik harcama” olarak nitelendirerek eleştirmiş, hükümetin “gelecek nesli borçlandırdığı ve kaygısı olmadığı” tepkisini dile getirmişti.

Maliye Bakanı açıklama yaptı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, şubat ayında yetkisi dahilinde tedbir amaçlı 40 milyon TL borçlandıklarını ancak ihtiyaç olmadığı için kullanmadıklarını belirtti.

Amcaoğlu, ödeme kalemleriyle ilgili açıklamasında, basında yer alan borçlanma haberlerine de değindi.

Borçlanmanın gizli olmadığını belirterek, “Gizli olsaydı Resmi Gazetede paylaşmazdık” ifadelerini kullanan Amcaoğlu, konunun çarpıtıldığını kaydetti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sözlerine “Geçmiş hükümet dönemlerinde taksit taksit maaşların ödendiğini hatırlatmak gerekir. Yine geçmiş dönemlerde borçlanarak veyahut yasa dışı avans alınarak ödemeler yapıldığı unuttular…” şeklinde devam etti.

Amcaoğlu, göreve geldiği günden itibaren ödeme kalemlerini her ay kamuoyuyla paylaştığını da sözlerine ekledi.

Ekonomist Mustafa Besim: “Maliye kendine boşuna faiz masrafı çıkardı”

Borçlanma kararı ve “ihtiyaç duymadık, harcamadık” açıklamasını YENİDÜZEN’e değerlendiren Ekonomist Mustafa Besim, devletin faiz borcuna girdiğini söyledi.

Besim şöyle konuştu:

“Maliye öngördüğü gelirlerden daha fazla gelir elde ettiği için borçlanılan kaynağı kullanma ihtiyacı duymadı diye düşünüyorum. Bu da Maliye’nin ön görüsünü, tahminlerinde yanıldığını, tutarsız olduğunu göstermektedir. Maliye kendine boşuna faiz masrafı çıkarmıştır. Seçim dolayısıyla yapılan sınavsız istihdamlar ve benzeri davranışlar aslında önümüzdeki aylarda Maliye’nin hiç de disiplinli davranmayacağı ve elinde bulunan bu kaynağı Mali disiplini bozarak kullanacağı imajını vermektedir.”