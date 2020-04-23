72 kişi yasak tanımadı, tutuklandı

Polis, 22- 23 Nisan tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde toplam 72 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22- 23 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 52 kişinin kısmi, 20 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 72 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.” denildi.