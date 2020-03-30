“7 gün daha izole koşullarına uyulmalı”

Bakanlar Kurulu kararına göre 14 Mart 2020 tarihinden bu yana evde izolasyon sürecinde bulunanlar ve bu süreyi tamamlayanların 7 gün daha aynı koşullarda izole kalması gerekli görüldüğü açıklandı. Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi şikayeti olanların Sağlık Bakanlığı’na bağlı 1102 numaralı ihbar hattını arayarak durumlarını aktarması istenirken, bakanlık tarafından gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Yine 18 Mart 2020 Bakanlar Kurulu kararına göre otelde izolasyonda kalanlar ise 14. Günü tamamladıklarında testleri yapılacak sonuçlarının ardından ise bir gün sonra evlerine gidebileceklerdir. Ancak evlerine gittikten sonra 7 gün daha evlerinde izole edilecek ve evlerinde izolasyon kurallarına uyacaklardır. Otelden ayrılan kişiler evlerine giderken 1 kişi tarafından alınacak ve aracın arka koltuğunda oturarak maske ve eldiven kullanacaktır.

Gerek evde gerekse otellerde karantina süresini dolduran vatandaşlarımızın market ve eczane amaçlı çıkışlar dahil 7 gün daha izole koşullarına uyması önemle tavsiye edilmektedir.” denildi.