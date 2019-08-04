7 ayda 453 kaçak

KAÇAKLARIN ÇOĞU MAĞUSA’DA… "Suçla Operasyonel Mücadele" kapsamında polisin özellikle Haziran ayından sonra sıklaştırdığı denetimlerde 453 kaçak yakalandı. 453 kaçağın 202’si Mağusa’da tespit edildi.

MANAVOĞLU: “OPERASYONLAR EYLÜL AYINA KADAR SÜRECEK”… Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, ülke genelinde süren denetimlerle ilgili YENİDÜZEN’e konuştu. Manavoğlu, operasyonların Eylül ayına kadar sık sık tekrar edileceğini açıkladı.

Devrim DEMİR

Ülkede artan suçlar karşısında özellikle Haziran ayında sokağa dökülen polis operasyonları son hızla devam ederken Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasında 453 kaçak yakalandığını açıkladı.

Kaçakların 144’ü Lefkoşa, 202’si Mağusa, 134 Girne, 72 Güzelyurt, 24’ü ise İskele’de tespit edildi.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, YENİDÜZEN’e konuştu, önemli bilgiler paylaştı.

Manavoğlu, suça yönelik yürütülen operasyonların Eylül ayına kadar devam edeceğini kaydetti.

Kent Güvenlik Sistemleri çalışmalarına da değinen Manavoğlu, güvenlik kameraları ile ilgili vatandaşların birkaç kez daha bilgilendirileceğini ifade ederek, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“Suçla Mücadele Eylül ayına kadar devam edecek”

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, ülke genelinde operasyonların sürdüğünü, ‘Suçla Operasyonel Mücadele’ çalışmalarının başladığı 17 Haziran tarihi itibarı ile sıklaştırılan denetimlerde ülkede ikamet eden kaçakların tespit edilerek yakalandığını kaydetti.

Manavoğlu, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında ülke genelindeki operasyonlar kapsamında tespit edilen kaçaklarla ilgili yasal işlem başlatıldığını ve operasyonların Eylül ayına kadar devam edeceğini açıkladı.

Her yerden kaçak çıkıyor

Artan suçları önlemek amacı ile özellikle Haziran ayı ortalarında Özel Harekât desteği ile operasyonlarına devam eden polis ülkenin dört bir yanından kaçak tespit etti. Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de toplam 453 ‘ikamet izinsiz’ kaçaklarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Manavoğlu Kent Güvenlik Sistemlerine değindi

Suçların önlenmesi adına ülkedeki Kent Güvenlik Sistemleri'nin kurulum işlemlerinin devam ettiğine işaret eden Manavoğlu, bu kameraların hiçbir şekilde 'özel hayatın gizliliğini' ihlal etmeyeceğini kaydetti.

Özellikle umumi alanların daha güvenli izlenmesi için kurulması hedeflenen kameralar ile ilgili vatandaşların tam bilgi sahibi olmadığını birkaç kez daha bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

“Kurulum yapılmadan ilgili kurumlarla toplantılar yapıldı”

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Kent Güvenlik Sistemleri'nin kurulumu başlamadan Eski Eserler, belediyeler, Elektrik Kurumu ve ilgili tüm kurumlarla Polis Genel Müdürlüğü’nde defalarca toplantı yapıldığını kaydetti.

Manavoğlu, “Kurulumlar başlamadan ilgili tüm kurumlarla görüşüldü, durum anlatıldı projeler çizildi. Özellikle Eski Eserler ve Şehir Planlama hepsinden onay alındı. Kurulum yapan şirket olası bir alt yapı hasarına karşı belediyeye teminat yatırdı. Kurulum çalışmaları başladı ve Eski Eserler itiraz etti. Her şey kurulum başlamadan toplantıda görüşüldü, onay alındı şimdi yer değişimi talep edilmekte” dedi.

“Kameralar umumi yerleri çekecek”

Manavoğlu, kameraların 'özel hayat' tartışması yarattığını kurulum yapacak kameraların umumi alanları çekeceğine dikkati çekti. Güvenlik kameralarının kimsenin evini çekmeyeceğine değinen Manavoğlu, “Amacımız umumi yerlerin daha güvenli hale getirilmesi için bu kameralar ilgili yerlere takılarak suçları önlemek. Takılacak kameralarla ilgili vatandaşlar birkaç kez daha bilgilendirilecek” dedi.