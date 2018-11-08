6 ay sonra imzaladı: İşte o atamalar

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da onaylaması ile İbrahim Alkan Cumhuriyet Meclisi Genel Sekterliği’ne, Gülay Miralay Yasalar Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğü’ne, Nadire Bayraktaroğlu İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürlüğü’ne, Yasa Yeşilada ise Basın, Dış ilişkiler ve Protokol Müdürlüğü’ne atanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 6 aydır bekleyen Meclis’e yönelik atama ve görevden alma kararlarını imzaladı.

Akıncı şu açıklamayı yaptı:

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği; İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü; Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğü ve Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü için tarafına 11 Mayıs 2018 tarihinde sunulan görevden alma ve göreve atamaya ilişkin üçlü kararnameleri bugün imzaladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklaması şu şekilde:



Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği; İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü; Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğü ve Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü için gönderilen görevden alma ve göreve atamaya ilişkin üçlü kararnameleri bugün itibarıyla imzalamış bulunuyorum. Söz konusu kararnameler 11 Mayıs 2018 tarihinde imza için tarafıma sunulmuştu.

Şahsımın anlayışına göre Cumhuriyet Meclisi için yapılacak bu tür görevlendirmeler, en geniş mutabakatı yansıtmalıdır. Çünkü Meclis, yürütmeden farklı olarak değişik siyasal görüşleri ve partileri aynı çatı altında barındırmaktadır. Oysa atamaların gönderildiği günlerde, bu konuda hükümet partileri arasında bile görüş ayrılığı olduğu bilgisi iletilmişti. Nitekim yaptığım temaslarda hükümete mensup partilerden ikisinin başkanı, Meclis’te böyle bir görev değişikliğini onaylamadıklarını bizzat şahsıma ifade etmişlerdi.

Bunun yanında, dörtlü koalisyon hükümetinin kurulduğu günlerde Meclis Başkanlığı’na Gazimağusa Milletvekili Sayın Hüseyin Angolemli’nin getirilmesine yönelik hükümet içinde ortak bir iradenin oluştuğu duyurulmuş ve bu yönde gerekli adımların atılacağı kamuoyuna açıklanmıştı. Meclis Başkanı’nın kısa bir süre içerisinde değişeceğine ilişkin bu bilgiyi de dikkate alarak, atamaları bekletmeyi, Meclis’teki müdürlüklerin yeniden değiştirilmesi ihtimali belireceğinden devlet ciddiyeti bakımından uygun bulmuştum.

Gelinen aşamada, Meclis Başkanı Sayın Teberrüken Uluçay, görevden alınmasını istediği kadroyla yönetsel uyumu kaybettiklerini ve bu yüzden işlerin yürüyemez hale geldiğini Cumhurbaşkanlığına iletmiştir. Başbakan Sayın Tufan Erhürman da diğer hükümet ortağı parti başkanlarıyla birlikte yaptığımız bir toplantıda konuyu gündeme getirmiş ve Meclis’in idari yönden tıkandığını ifade ederek kararnamelerin onaylanmasını talep etmiştir.

Öte yandan, aradan 6 ay geçmesine rağmen Meclis Başkanlığı’nda herhangi bir değişiklik olmamış ve olacağı yönünde bir bilgi de açığa çıkmamıştır.

Bu çerçevede, gerek Meclis Başkanı ve hükümet yetkililerinin değerlendirmelerini, gerekse Meclis Başkanlığı konusunda yaşanan süreçleri ve gelinen noktayı dikkate alarak kararnameleri imzalamayı uygun buldum.

Kararnameleri bugüne kadar imzalamamış olmam, görevden alınması ya da göreve atanması düşünülen bürokratların şahıslarıyla ilgili bir tasarruf içermiyordu. Bugünkü kararım da aynı çerçevededir. Cumhurbaşkanı olarak tümüne eşit mesafede durduğum ve konuya ilkesel düzeyde baktığım konusunda kimsenin bir kuşkusu olmamalıdır.

Bu vesileyle kamu yönetiminde, istikrarı sağlayacak şekilde liyakatı öne çıkaran bir sistemin kurulmasının önemini bir kez daha anımsatmak isterim. Üçlü kararnamenin kapsamını daraltacak bir kamu reformuna duyulan acil ihtiyaç dikkate alınarak gerekli adımların daha fazla gecikilmeden bir an önce atılmasını temenni ederim.

Mustafa AKINCI

Cumhurbaşkanı