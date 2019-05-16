5 polisin daha PGM’den ihraç edildiği iddiası: Basın Subaylığı: “İhraç yok”

Polis Genel Müdürlüğü’nde görevli 5 polisin daha, ‘FETÖ’ örgütü olarak adlandırılan yapı ile bağlantısı olduğu iddiasıyla ihraç edildiği öne sürüldü.

İhraç edildiği iddia edilen polislerin isimleri bazı internet gazetelerinde yayımlanırken, Polis Basın Subaylığı ise çıkan haberleri yalanladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Basın Subaylığı söz konusu soruşturma kapsamında ihraç edilen polis sayısının 3 olduğunu, bunun da daha önceden açıklandığını hatırlattı.