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5 metre yükseklikten düştü

5 metre yükseklikten düştü

Lefkoşa'da bugün saat 16.40 sıralarında Büyük Han'ın içerisinde bulunan kubbe üzerinde gezen 8 yaşındaki Semiha Göçer isimli kız çocuğu camın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

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Lefkoşa'da bugün saat 16.40 sıralarında Büyük Han'ın içerisinde bulunan kubbe üzerinde gezen 8 yaşındaki Semiha Göçer isimli kız çocuğu camın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Göçer, olay sonrasında  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruştuması devam ediyor.

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