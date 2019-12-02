5 metre yükseklikten düştü
Lefkoşa'da bugün saat 16.40 sıralarında Büyük Han'ın içerisinde bulunan kubbe üzerinde gezen 8 yaşındaki Semiha Göçer isimli kız çocuğu camın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
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Lefkoşa'da bugün saat 16.40 sıralarında Büyük Han'ın içerisinde bulunan kubbe üzerinde gezen 8 yaşındaki Semiha Göçer isimli kız çocuğu camın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Göçer, olay sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruştuması devam ediyor.
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