Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında son 5 yılda en fazla geçiş kuzeyden güneye oldu, toplamda 22 milyonu aşkın giriş-çıkış işlemi kayıtlara geçti. Yani 5 yılda toplam 45 milyonun üzerinde 'geçiş' işlemi yapıldı.

Ocak 2012 ila Mart 2018 tarihleri arasında 22 milyon 631 bin 784 kez kuzeyden çıkış işlemi yapılırken, 22 milyon 648 bin 613 kez de giriş işlemi gerçekleşti.

2012 ila 2017 yılları arasında en fazla giriş- çıkış işlemi 2017 yılında yapılırken, en az işlem 2013 yılında kaydedildi. 2018’inin ilk üç ayında ise 1 milyonu aşkın giriş-çıkış işlemi yapıldı.

Kuzey ile güney arasında en fazla giriş-çıkış yapan Kıbrıslı Türkler olurken, 6 milyondan fazla yabancı da kuzeye geçti.

KKTC vatandaşları 9 milyon 661 bin 209 kez kuzeyden çıkış yaparak güneye geçerken, Kıbrıslı Rumlar ise 5 milyon 649 bin 314 kez kuzeye giriş yaptı.

5 yıl 3 ay içerisinde toplam 6 milyon 378 bin 681 yabancı turist ise güneyden kuzeye akın etti.

YENİDÜZEN, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın yayınladığı statiksel yıllık verileri inceledi, Ocak 2012 ila Mart 2018 tarihleri arasındaki geçişleri kaleme aldı.

RESMİ VERİLERLE GEÇİŞLER Ocak 2012-Mart 2018 tarihleri arasında 22 milyon 631 bin 784 kez kuzeyden güneye geçiş, 22 milyon 648 bin 613 kez de kuzeye giriş oldu. Yani 5 yılda toplam 45 milyon geçiş. Son 5 yılda Kıbrıslı Türkler 9 milyon 661 bin 209 kez kuzeyden çıkış yaparak güneye geçerken, Kıbrıslı Rumlar ise 5 milyon 649 bin 314 kez kuzeye giriş yaptı. En fazla giriş- çıkış işlemi 2017 yılında, en az işlem 2013 yılında. 2017’de 4 milyon 401 bin 131 kez kuzeyden güneye geçiş oldu 5 yılı aşan sürede toplam 6 milyon 378 bin 681 yabancı turist güneyden kuzeye geçti. Yabancı turistlerin kuzeye geçişleri Kıbrıslı Rumların geçişlerine oranla daha fazla olduğu verilere yansıdı. Ocak 2018-Mart 2018 arasında kuzeyden güneye 1 milyon 9 bin 368 kez geçiş, güneyden kuzeye de 1 milyon 10 bin 358 geçiş.

En fazla geçiş 2017, en az 2013’de

Kayıtlara göre 5 yıl 3 ay içerisinde geçiş noktalarından 22 milyon üzerinde giriş-çıkış işlemi gerçekleşti. Bu süreçte güneyden 22 milyon 648 bin 613 kez kuzeye giriş işlemi yapılırken, kuzeyden yapılan çıkışlar 22 milyon 631 bin 784 olarak kayıtlara geçti.

2012 ila 2017 yılları arasında en fazla giriş- çıkış işlemi 2017 yılında olurken, en az da 2013 yılında gerçekleşti. 2017 yılındaki giriş-çıkış işlemleri ise 4 milyonu aştı.

2012 yılındaki geçişlere oranla 2013 yılında giriş- çıkış işlemlerinde azalma oldu. 2013 yılından itibaren ise giriş-çıkış işlemleri kademeli olarak arttı.

Yıllara göre giriş-çıkış işlemleri

2012 yılında 3 milyon 205 bin 707 kez kuzeye giriş işlemi yapılırken, 3 milyon 199 bin 630 defa çıkış işlemi gerçekleşti. 2013 yılında giriş-çıkışlarda yaşanan azalmayla birlikte, 3 milyon 131 bin 580 kez güneye geçiş yapıldı, güneyden kuzeye de 3 milyon 137 bin 790 defa giriş sağlandı.

2014 yılından itibaren kademeli olarak artan giriş-çıkışlara bakıldığında; 2014’de 3 milyon 246 bin 326 kez kuzeyden çıkış yapılarak güneye geçilirken, güneyden kuzeye de 3 milyon 250 bin 402 defa geçiş oldu.

2015’de ise 3 milyon 655 bin 146 kez kuzeye giriş işlemi olurken, 3 milyon 653 bin 895 kez de çıkış yapıldı. 2016 yılında ise 3 milyon 989 bin 218 kez kuzeye giriş işlemi yapılırken, 3 milyon 989 bin 853 kez de kuzeyden çıkış yapılarak güneye geçildi.

En fazla geçişin olduğu 2017 yılı içerisinde 4 milyon 401 bin 131 kez kuzeyden güneye geçiş olurken, güneyden kuzeye de 4 milyon 400 bin 202 kez giriş işlemi yapıldı.

Mart 2018’e kadar ise kuzeyden güneye 1 milyon 9 bin 368 kez geçiş yapılırken, güneyden kuzeye de 1 milyon 10 bin 358 defa giriş işlemi gerçekleşti.

En fazla geçiş Kıbrıslı Türklerden

Turizm Bakanlığı’nın geçiş noktalarındaki kayıtlarına göre son 5 yıl 3 ay içerisinde en fazla giriş çıkış yapan Kıbrıslı Türkler oldu. KKTC yurttaşlarının 9 milyon 661 bin 209 kez güneye geçtiği, 5 milyon 631 bin 607 kez ise güneyden çıkarak kuzeye giriş yaptığı görüldü.

Bahse konu dönem içerisinde güneyden gelen Kıbrıslı Rumlar ise 5 milyon 649 bin 314 kez kuzeye giriş işlemi yaparken, 5 milyon 631 bin kez de çıkış işlemi gerçekleştirdi.

2012 yılından 2018 Mart ayına kadar 6 milyon 378 bin 681 yabancı turist kuzeye giriş işlemi yaptırırken, 7 milyon 338 bin 968 kez de çıkış işlemi gerçekleştirdi.

Yabancı turistlerin kuzeye geçişleri Kıbrıslı Rumların geçişlerinden daha fazla olduğu verilere yansıdı.

Yabancı turistlerin geçişi Kıbrıslı Rumlara oranla fazla

KKTC vatandaşları 2012’de 1 milyon 413 bin 938 kez; 2013’de 1 milyon 329 bin 160; 2014’de 1 milyon 273 bin 187; 2015’de 1 milyon 604 bin 457; 2016’da 1 milyon 778 bin 202; 2017’de 1 milyon 815 bin 155; Mart 2018’de de 447 bin 110 kez kuzeyden güneye geçti.

Kıbrıslı Rumlar ise 2012 yılında 690 bin 913 kez; 2013’de 756 bin 604; 2014’de 873 bin 545; 2015’de 944 bin 99; 2016’da 1 milyon 12 bin 216; 2017’de 1 milyon 97 bin 725; Mart 2018’de de 272 bin 212 kez kuzeye giriş işlemi yaptı.

Yabancı turistler ise 2012 yılında 1 milyon 107 bin 672 kez, 2013’de 1 milyon 58 bin 104; 2014’de 1 milyon 107 bin 482; 2015’de 1 milyon 113 bin 624; 2016’da 1 milyon 206 bin 266, 2017’de 1 milyon 494 bin 389; Mart 2018’de de 291 bin 144 kez kuzeye geldi.

Güneyden kuzeye geçişler ele alındı

Bu arada Turizm Bakanlığı’nın Polis Muhaceret ‘ten temin ettiği veriler, kişilerin güneyden kuzeye geçerken kaydedilen rakamlarıdır. Ayrıca bu veriler, kuzeyde yaşayan veya kuzeyde bulunan bir deniz veya hava limanından giriş yapıp, daha sonra güneyden geçen bir kişinin kuzeye geri dönüşünde tutulan kaydını da içeriyor. Özellikle bu durum kuzeyde yaşayan İngilizlerle, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler için geçerli olup, TC uyruklular da bu döküm içerisinde yer alıyor.