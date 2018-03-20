39 yaşında kalbine yenik düştü

Yılmazköy’de sakin 39 yaşındaki Naciye Aslangazi bugün evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, ölüm sebebinin “down sendromu ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.



MAĞUSA’DA SAHTECİLİK



Mağusa’da faaliyet gösteren telefon satışı yapan bir iş yerine şubat ayı içerisinde giden B.T.(K-32) başka bir şahsa teslim etmek üzere aldığı 4 bin 916 TL değerindeki Samsung Note 8 marka telefonu söz konusu şahsa teslim etmemesine rağmen teslim ettiğine dair sahte olarak hazırladığı taahhüt evrakını konu iş yerine vererek tedavüle sürdü.

Yapılan ileri soruşturmada, B.T’nin söz konusu telefonu Mağusa’da Y.G.’ye (E-55) değerinin altında sattığı tespit edildi.

B.T. ve Y.G. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.



KAVGADA BURNUNU KIRDI



Gazimağusa’da öğrenci yurdunda N.V.(E-26) kendisini odadan çıkarmak istediği gerekçesiyle tartıştığı Altay Öztezcan’ın burun kemiğini kırdı.

N.V. tutuklandı.



PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET



Ercan Havalimanında M.B. (E-41) tasarrufunda, yasal limit olan 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para olan, 16 bin 400 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden dün çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.