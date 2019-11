“30 senelik hemşireyim ve ilk kez böyle bir şiddet gördüm”

“Kolumdan tutup beni salladı, sonra da yere itti”

Dila ŞİMŞEK

Hasta ve hasta yakını tarafından darp edilerek sözlü saldırıya maruz kaldığını ifade eden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi Hemşiresi Gönül Özbalıkçı, yaşananları YENİDÜZEN’e anlattı.

Hemşire Gönül Özbalıkçı, olayın ardından kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını ve şikayetçi olduğunu kaydetti.

Özbalıkçı, hasta ve hasta yakınının, personel odasına ‘izinsiz ve kabaca’ girdiğini ifade ederek, vakanın da orada gerçekleştiğini söyledi.

30 senedir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde hemşirelik yapan Özbalıkçı, “İlk kez böyle ciddi bir olay yaşadım” dedi.

Başhemşire Şerife Aksel, hemşire Özbalıkçı’ya destek belirterek, hastanedeki personel eksikliğine dikkat çekti.

“Kapıyı kapatmamla, güm diye bir ses duydum”

Özbalıkçı, olayın Perşembe günü 12:30 sıralarında gerçekleştiğini belirtti. Özbalıkçı, “Personele ait odaya, lavaboyu kullanmak için gitmiştim, kapıdan hamile bir kadın seslendi ve geri döndüm, bana bir yeri tarif etmem için soru sordu ve ‘danışmaya sorunuz lütfen’ dedim. O da bana ters bir şekilde ‘Çok mu zor geldi tarif etmek?’ diye sordu. Onun tavrından dolayı ben de ‘Evet zor geldi’ dedim ve lavaboya gittim. Kapıyı kapatmamla, güm diye bir ses duydum. Hemen lavabodan çıktım ve odanın kapısında, kadın ile eşini gördüm” diye anlatmaya başladı.

“Kolumdan tutup beni salladı, sonra da yere itti”

Yaşananlar karşısında şaşkınlığa kapıldığını söyleyen Özbalıkçı, “Gürültünün sesine gittiğimde kadının eşi de gelmişti ve bağırıyordu. Bana ‘Sen kimsin de eşimle böyle konuşursun, sen ona cevap vermek zorundasın’ gibi bir şey söyledi. Ben de, ‘Hayır zorunda değilim’ dedim. O da kolumdan tutup beni salladı. Sonrasında da yere itti ve ben kapıya çarparak düştüm. Yan tarafta doktor vardı, hastalar buradaydı herkes geldi. Darbın yanı sıra, bağırma çağırma, hakaret, yüksek ses… Hem fiziksel hem de sözel olarak şiddet uyguladılar” dedi.

“Personel odasına kadar girip soru soran oluyor yardım ediyoruz”

Hemşire Özbalıkçı, sakinleştikten sonra hemen sendikayı ve polisi aradığını, şikayetçi olduğunu ifade etti. Haklarını sonuna kadar arayacağını vurgulayan Özbalıkçı, “Normalde bu danışmanın görevi olmasına rağmen, biz her zaman yardımcı oluyoruz. Her soruya cevap veriyoruz, personel odasına kadar girip soru soran oluyor yardım ediyoruz. Yani elimizden geliyorsa her soruya yanıt veriyor, ilgileniyoruz. Ancak bu olayda, lavaboyu kullanmak için gitmiştim ve uygun değildim. Bu yüzden danışmaya gitmelerini söyledim. Ki kendisi hasta da değildi. Ancak ne olursa olsun, kimsenin böyle bir şey yapma hakkı yok” diye devam etti.

“Daha önce de ufak tefek şeyler yaşamıştık ancak ilk kez böyle oldu”

Bu gibi tatsız olayların genellikle yaşandığını, ancak fiziksel saldırı boyutuna pek varmadığını ifade eden Özbalıkçı, “Bazen hasta çıplak oluyor veya onunla ilgilenmeniz gereken bir an oluyor, yine de kapıyı açıp soru soruyorlar, buna rağmen yardım etmeye çalışıyoruz. Biz de çok yoğun çalışıyoruz… Daha önce de ufak tefek şeyler yaşamıştık ancak ilk kez böyle oldu” şeklinde konuştu. Hastanede danışman ve güvenlik görevlisinin olduğunu, ancak sayı yetersizliğinden dolayı diğer servislere çağrıldığını belirten Özbalıkçı, olayın yaşandığı anda güvenliğin olmadığını söyledi.

Özbalıkçı, yaşananları hak etmediğini düşündüğünü ifade ederek, davayı sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.

Başhemşire Şerife Aksel:

“Yeterli personel olmadığı için, hemşire mecburen hastayı bırakıp dışarıdaki halka hizmet veriyor”

“En büyük sorunumuz, hemşirelerin aynı zamanda danışmanlık yapmak zorunda olması… Yeterli personel olmadığı için, hemşire mecburen hastayı bırakıp dışarıdaki halka hizmet veriyor. Bu aslında hemşirenin görevi değil. Güvenlik ve danışman olması şart... Örneğin olayın yaşandığı gün, normalde kapıda duran görevli hiç burada değildi çünkü başka bir birime çağrılmıştı. Hastanelerde her alanda güvenliğin olması Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğudur. Hastanede her çalışan, görevinin iki üç katı emek vererek çalışıyor. Hemşirelerin tamamen arkasındayım. Tabii ki bir hasta soru sorabilir, ayrıca hastaneye rahatsızlanarak veya yakını ziyaret için geldiğinden, ruh halinin iyi olmaması doğaldır. Hastalar mutlaka soru sorabilir, hemşireler de elinden gelen yardımda bulunabilir. Ancak burada, yaşanan bir sorunda ‘Sesimi yükselterek haklı çıkayım’ gibi bir algı var. Çalışanların emeği göz ardı edilmemeli”