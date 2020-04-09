30 kişi yasağı ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 08 – 09 Nisan 2020 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 22 kişi kısmi, 8 kişi ise gece saat 21.00’dan sonra olmak üzere toplam 30 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti. 2 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edildi.

Söz konusu şahıslar tutuklanırken, polisin soruşturması devam ediyor.

Fotoğraf: BRT