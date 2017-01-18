3 ölüm, 3 yıl hapislik!..

Mahkeme, Pamuklu- Kumyalı yolunda 2013 yılında meydana gelen kazaya ilişkin duruşmasını tamamladı, 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan yargılanan Şefika Avşar’ı 3 yıl hapislik cezasına çarptırdı.

Kumyalı yolunda 21 Mart 2013’te meydana gelen trafik kazada, iki aracın yüz yüze çarpışmıştı.

Kaza sonucu Hüseyin Avşar, Mehmet Öztürk ve Mehmet Şahin hayatını kaybetmişti.

Şefika Avşar yönetimindeki KF 315 plakalı araçta Hüseyin Avşar (53); Mehmet Öztürk’ün (67) kullandığı KD 897 plakalı araçta ise Mehmet Şahin (40) ve Rabiya Öztürk (43) yolcu olarak bulunuyordu.