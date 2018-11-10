3. kattan düştü, ağır yaralandı
Lefkoşa’da Zimbabwe uyruklu 23 yaşında Donovan GORERAZA, üçüncü katta bulunan odasının kapısı kilitli kaldığından dolayı balkondan pencereye geçmeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.
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Lefkoşa’da Ahmet Öncel Oraç Apartmanı’nda sakin Zimbabwe uyruklu 23 yaşında Donovan GORERAZA, üçüncü katta bulunan odasının kapısı kilitli kaldığından dolayı balkondan pencereye geçmeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; bugün saat 14.30 sıralarında yaşanan olay sonrasında ağır yaralanan Goreraza, Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım servisine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
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