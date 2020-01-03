3 bölgede 196 gram uyuşturucu ve hap ele geçirildi

Narkotik ekipleri dün gerçekleşen üç ayrı operasyonda birçok çeşit uyuşturucu madde ele geçirdi. 2 Ocak tarihinde Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen M.K.’nin tasarrufunda 2 gram Hintkeneviri ele geçirildi.

Bostancı’da dün akşam saatlerinde gerçekleşen operasyonda ise park halindeki araçta şüpheli görülen E.D.’nin tasarrufunda 3 gram bonzai, 2 tam ve biri yarım olmak üzere 3 adet hap bulundu.

Kermiya geçiş noktasından dün akşam saatlerinde kullanımındaki araç ile Kıbrıs’ın kuzeyine geçmeye çalışan S.A.B.S.’nin tasarrufunda 41 gram Hintkeneviri, araçta yolcu olarak bulunan A.M.M.H.A.’nın tasarrufunda 150 gram Hintkeneviri ele geçirildi.

Polis ilgili şahıslar hakkında soruşturma başlattı.