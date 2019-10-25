Cep telefonlarının adanın bütününde kullanılmasına yönelik işleyişin ardından 11 Temmuz- 30 Eylül tarihleri arasında, 5 bin 100 abone cep telefonunu güneyde kullanmak için etkinleştirirken, bin 800 abone bu servisi kullanarak, toplamda 16 bin dakika görüşme yaptı.

Fehime ALASYA

Mobil (cep) telefonlarının adanın bütününde kullanılmasına yönelik 11 Temmuz’dan 30 Eylül tarihine kadar 5 bin 100 abone Dolaşım (Roaming) Servisini güneyde etkileştirdi, yaklaşık bin 800 abone ise çağrı başlattı veya arama alarak servisi kullandı. 3 ayda 16 bin dakika görüşme yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) son verileri YENİDÜZEN’e açıkladı.

Verilerde, söz konusu rakamlar ‘yaklaşık’ olarak kaydedilirken, göze çarpan bir diğer ayrıntı da abonelerin yarısından fazlasının, servisi etkinleştirdiği halde kullanmadığı oldu.



Aktif ancak kullanılmıyor



Abonelerin, güneyde mobil hatlarını aktif yapmasına rağmen kullanımın düşük olması, gözleri yeniden kullanım ücretlerine çevirdi.

KUZEY KIBRIS TURKCELL, adanın güneyinde geçerli olacak kullanım ücretlerini 4 TL olarak belirlerken,

Telsim abonelerinin ise güneydeki konuşmaların dakikasına 4.12 TL ödeyeceği açıklanmıştı.

Neler yaşanmıştı?

Kıbrıs’ta güven yaratıcı önlemler kapsamında ilk adımı 2014’te atılan, Şubat 2019’da da yeniden gündeme gelen ‘mobil birleşme’ 11 Temmuz itibarıyla gerçekleşmişti. Akabinde internet (data) kullanımı ise Ekim ayının ilk günlerinde devreye girmişti.