27 yaşındaki Cansu Özkan yaşamını yitirdi

27 yaşındaki Cansu Özkan, bu sabah Lefkoşa'daki evinde ölü bulundu. Özkan’a şu sıralarda Lefkoşa Hastanesi'nde otopsi yapılmakta. Kesin, ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Özkan’ın yakınları hala olayın şokunu yaşarken, dayısı Doktor Hasan Sav YENİDÜZEN’e konuştu. Sav, yeğeninin ölümü ile ilgili şokta olduklarını otopsi sonucunu beklediklerini ifade etti. Sav, Cansu Özkan’ın sağlık problemi olmadığını ifade ederek, yaklaşık 1 ay önce mide ameliyatı olduğunu ancak hiçbir sıkıntısı olmadığını kaydetti.