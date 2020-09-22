24 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi

Mağusa’da dün saat 19.00 sıralarında Palm Beach’den yüzmek için denize giren 24 yaşındaki Randy Ngwa Teguen, kıyıdan yaklaşık 8 metre içerde boğulma tehlikesi geçirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Teguen, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.