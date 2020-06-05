23 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Mağusa’da, kalmakta olduğu ikametgahta aniden rahatsızlanan ve Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Osman Saif Eldın(E-23), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Girne’de uyuşturucu

Zeytinlik -Girne’de; M.E.(E-26)’nin kalmakta olduğu ikametgahta dün polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 plastik şişe bulunarak emare olarak alındı. M.E.tutuklandı.



Alsancak’ta trafik kazası

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde dün Nickolai Rye Busk Rasmussen (E-45), yönetimindeki LH 685 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve yolun güney kısmında bulunan Aydın sokağa dönmek için sinyal verip yavaşlayan Sevim Yüksel Caboğlu (K-51) yönetimindeki LS 687 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.