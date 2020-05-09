22 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Mağusa’da dün akşam 22.00 sıralarında 22 yaşındaki Mustapha Aminu ABBA evinde ölü bulundu. Yapılan dış muayenede Aminu’nun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. Söz konusu şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsisinin ardından belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.