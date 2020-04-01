

İngiltere'den gelen öğrencilerin karantina süresi sonunda testler yapıldı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, 207 öğrenciye test yapıldığını, bu testler içerisinde 11'i için ileri tetkik ön görüldüğünü söyledi.



Malpas Otel'de konaklayan ilk grup öğrenci 14 günlük karantina süresinin sonuna gelirken, öğrenciler, gruplar halinde evlerine gönderilecek.



Öğrencilerin evlerin gönderilmesi sırasında bazı tartışmaların da yaşandığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı öğrencilerden 7 gün daha "ev gözetimi" koşullarında olmasını istemişti.

İngiltere’de eğitim gören öğrencilerin charter uçak seferiyle adaya getirilen ilk grubunun karantina süresi doldu. Koronavirüs testlerinin ardından öğrenciler evlerine gönderiliyor.



Sağlık Bakanı Pilli, Malpas Otel’de karantinadaki 207 öğrenciye test yapıldığını, sadece 11’ine ileri tetkik yapılmasının gerekli görüldüğünü açıkladı.



Bakan Pilli, bakanlık müsteşarının da otele gittiğini ve test sonuçlarında sorun olmayanların gruplar halinde evlerine gönderileceğini kaydetti, “Aileler rahat olsun” dedi.



BRT canlı yayınına telefonla bağlanan Bakan Pilli, yapılan testlerin toplu sonuçlarını yine saat 17.00’de BRT’den duyuracağını da kaydetti.



Öğrenciler ayrılıyor

Malpas Otel'de 14 günlük karantina süresi dolan öğrenciler evlerine gönderiliyor. Birçok ailenin çocuğunu alıp otelden ayrıldığı görüldü. Polis ve otel güvenliği basını içeri almadı.

Görüntü: Fehime ALASYA

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