2019’da kaybettiğimiz unutulmaz değerler

Aydın Denktaş

Merhum 1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş 2 Şubat’ta hayatını kaybetti.



:::



İrsen Küçük

Eski Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlarından, uzun yıllar aktif siyasette yer alan İrsen Küçük, 10 Mart’ta adanın güneyinde tedavi gördüğü Amerikan Medikal Merkezi'nde 79 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.



:::

Türkan Aziz



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ilk Kıbrıslı Türk müdiresi, eski Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Türkan Aziz 27 Mart’ta, 101 yaşında hayatını kaybetti.



:::

Michalakis Zampelas

Lefkoşa Rum Belediyesi eski Başkanlarından Michalakis Zampelas 15 Mayıs’ta 82 yaşında öldü.



:::

Dimitris Hristofyas



Kıbrıs Cumhuriyeti 6’ncı Cumhurbaşkanı ve AKEL eski genel sekreteri Dimitris Hristofyas 21 Haziran’da hayatını kaybetti.





:::



Mehmet Akar

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından, iş insanı Mehmet Akar 2 Ağustos’ta yaşamını kaybetti.



:::

Ünal Akifler

Ülkemizin önemli ekonomistlerinden, emekli bürokrat, akademisyen Ünal Akifler 14 Ağustos’ta hayatını kaybetti.



:::



İlker Kılıç

Uzun yıllar İngiltere’de yaşayan, Kıbrıslı Türklerin sol, barış, demokrasi ve örgütlü mücadelesinin önemli isimlerinden, mimar İlker Kılıç 27 Eylül’de yaşamını kaybetti.



:::



Oktay Feridun

Eski bakanlardan, kaza hakimliği, başsavcı yardımcılığı ve başsavcılık görevlerinde bulunan hukuk dünyasının önemli isimlerinden 96 yaşındaki Oktay Feridun 29 Eylül’de hayata gözlerini yumdu.



:::

Erol Kazım Andaç

Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Kazım Andaç 29 Eylül’de yaşamını yitirdi.



:::



Serkan Özcezarlı

Kıbrıslı usta pilot, Kıbrıs Türk Hava Sporları Federasyonu’nun eğitmenlerinden Serkan Özcezarlı, Geçitkale Havaalanı yakınlarında 29 Ekim tarihinde eğitim uçuşu sırasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetmişti.



:::

Mümtaz Soysal

Türkiye’de 1961 darbe Anayasası'nın imza sahiplerinden aynı zamanda KKTC anayasasının da yazarlarından biri, hukukçu, uzun yıllar Kıbrıslı Türk lider Rauf Denktaş’ın da danışmanlığını yapan Mümtaz Soysal, 11 Kasım’da 90 yaşında hayatını kaybetti.

:::



Sedat Hacımehmet



Kıbrıs Türk Bedensel Engelliler Derneği Başkanı, engelli alanındaki mücadelesi ile tanınan Sedat Hacımehmet 4 Aralık’ta hayatını kaybetti.