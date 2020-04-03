2 yıldır aranan firari tutuklandı

Lefkoşa’da Merkezi Cezaevi'nden tutuklu bulunduğu sırada, 7 Şubat 2018 tarihinde, çöp boşaltmak için dış avluya çıktığı sırda teller üzerinden atlayarak firar eden ve o tarihten bu yana ‘aranan’ Süleyman Yılkar, güneyden kuzeye geçmek isterken tespit edilerek tutuklandı.

Bu sabah, saat 03:00 sıralarında , Beyarmudu geçiş noktasında güneyden gelip kuzeye geçmek isteyen Süleyman Yılkar, firarını ardından 2 yılı aşkın süre sonra tutulandı.

Çöp dökmeye çıktıklarında firar etmişlerdi

2018 yılı Şubat ayında Merkezi Cezaevi’nde çöp dökmek için çıkan Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov’un olay yerinden kaçmıştı.

Firar eden her iki isim de Kıbrıs’ın güneyinde yakalanmıştı. Kıbrıs’ın güneyinde de benzer suçları işlediği için her ikisinin önce Kıbrıs’ın güneyinde yargılanması kararlaştırılmıştı.