2 mahkum ve 1 tutukluya iade

Bakanlar Kurulu, Merkezi Cezaevi’nde bulunan İbrahim Kurt ile Ümit Yıldırım isimli mahkum ile 21 Mayıs 2018’de Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından iade edilmek üzere 30 gün süre ile geçici tutuklanan Mahmut Canöz’ü Türkiye’ye iade etti.

Karar, 17 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kararlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca alındı.

Yıldırım, 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı…

Hatırlanacağı üzere Ümit Yıldırım, Lefkoşa’da 27 Ocak tarihinde park halinde bulunan araçta oturan kadını yumruk atıp darp ettikten sonra çantasını çalıp soygun suçunu işlemişti.

Yıldırım, “Soygun” ve “Sirkat” başta olmak üzere 4 ayrı davadan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ziynet eşya çalmış, 4 yıl hapislik almıştı…

Çatalköy’de 2017 yılında yabancı uyruklu bir ailenin evine girip 214 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan İbrahim Kurt, 2018 yılında Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl hapse mahkum edildi.