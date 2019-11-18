Devrim DEMİR

Yıllardır kapasitesinin üstünde hizmet vermeye çalışan Merkezi Cezaevi, her geçen artan suçlu sayısı ile artık patlama noktasına ulaştı.

Artan suçlar nedeniyle 14 Kasım itibarı ile cezaevindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 43’ü kadın 569’u erkek olmak üzere 612’ye ulaştı.

Artan sayı nedeniyle mevcut cezaevindeki sıkıntılar katlanarak artarken, 220 personelin 50’si de 2020 yılında emekliliğini vermeye hazırlanıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan HAK-SEN Başkanı, Gardiyan İzzet Türkmen, şuan ki mevcut sayının abartılı bir rakam olduğunu, katlanarak artan sayı nedeniyle hem gardiyanların, hem de mahkûm ve tutukluların büyük sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

Merkezi Cezaevi artan suç oranları karşısında suçlulara yetmiyor. Cezaevinde hükümlü ve tutuklu sayısı 612’ye ulaştı.

Koşullar artık insani değil…

Merkezi Cezaevinde tutuklu ve mahkûm sayısı 612’yi aştı. Yıllardır çözümsüz kalan cezaevinde artan sayı nedeniyle mahkûm ve tutuklular koğuşlarda insanlık dışı bir yaşam sürmeye çalışırken, koridorlara ranza takviyesi yapıldı.

Dün itibarı ile cezaevinde 569 erkek, 43 kadın mahkûm ve tutuklu olmak üzere 612 kişi var.

YENİDÜZEN’e konuşan HAK-SEN Başkanı, gardiyan İzzet Türkmen, mevcut cezaevinin insani koşullardan yoksun olduğunu bunun artan suçlar nedeniyle aşırı yığılmadan dolayı kapasite yetersizliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

Türkmen, mevcut cezaevi ve yeni yapılan cezaevinin son durumunu değerlendirdi.

173 kişiye göre yapılan cezaevinde sayı 600’ü aştı. Koğuşlar doldu, mahkûm ve tutuklular için hazırlanan sosyal alanlar şilte serilerek koğuşa döndürüldü.

Cezaevindeki sayının 612’ye ulaştığını bu rakamın abartılı bir rakam olduğunu ifade eden Türkmen, sayının her geçen gün arttığına vurgu yaptı.

Şartlı Tahliye ve Türkiye’ye iadelerin mahkemeleri huzursuz ettiğini de ileri süren İzzet Türkmen, Kasım ayı itibari ile Türkiye’ye 50 kişinin iadesinin beklediğini söyledi.

İadeler ile ilgili İçişleri Bakanlığı’nın da her hangi bir çalışma yapmadığını kaydeden Türkmen, mahkemelerin ağır ve uzun süreli hapislik cezaları verdiğine işaret etti.

2019 yılında yeni cezaevine taşınmanın tasarlandığı ancak henüz bir adım atılmadığını da ifade eden Türkmen, yeni cezaevi ile ilgili herhangi bir yasa çalışması yapılmadığını, cezaevi personelinin görüşüne de başvurulmadığını söyledi.

MerkeziCezaevi’nde kadınlar koğuşunun tarihinde ilk kez tam dolduğunu kaydeden HAK-SEN Başkanı, gardiyan İzzet Türkmen, senelerdir 20’nin üzerine çıkmayan sayının 2019 yılı 14 Kasım tarih itibari ile 43’e ulaştığını kaydetti.

Kadınlar koğuşu ilk kez doldu: 43 kadın mahkûm

Merkezi Cezaevi’nde kadınlar koğuşunun tarihinde ilk kez tam dolduğunu kaydeden Türkmen, senelerdir 20’nin üzerine çıkmayan sayının 2019 yılı 14 Kasım tarih itibari ile 43’e ulaştığını kaydetti.





“Sağlık tehlikede…”

İzzet Türkmen, her geçen gün artan suçlara işaret ederek cezaevindeki sayıya değindi.

612 kişilik bir ortamda mahkûm ve tutukluların da zorlandığına işaret eden Türkmen, sağlıklı bir ortam kalmadığını söyledi.

Türkmen, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın cezaevindeki sağlık taraması ile ilgili her hangi bir girişimi olmadığını hem mahkûm hem de gardiyanların cezaevinde ‘Allaha emanet’ yaşadıklarını dile getirdi.

Cezaevine emekliye çıkacak olan personeli de katarak en az 200 personel daha alınması gerektiğini vurgulayan Türkmen, sadece 20 personel alındığını ve onların beklendiğini söyledi.

2019 yılında yeni cezaevine taşınmanın tasarlandığı ancak henüz bir adım atılmadığını da ifade eden Türkmen, yeni cezaevi ile ilgili herhangi bir yasa çalışması yapılmadığını, cezaevi personelinin görüşüne de başvurulmadığını söyledi.