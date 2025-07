6. Lefkoşa Uluslararası Festivali etkileyici bir programla 14 Eylül’de başlıyor

Lefkoşa Uluslararası Festivali 2025'in ortak organizatörleri olan Lefkoşa Belediyesi ile Sanat İçin Lefkoşa, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü Lefkoşa Belediyesi toplantı salonunda yer alan basın toplantısında, 6. Lefkoşa Uluslararası Festivali Festival programını açıkladı ve yeni görsel kimliğini tanıttı. Lefkoşa ve Paralimni-Derinya Belediyeleri arasında Kültürel İş Birliği Sözleşmesi de imzalandı. Lefkoşa ve Paralimni-Derinya Belediyeleri önemli bir “Kültürel İş Birliği Sözleşmesi”ne imza koydu

Basın toplantısı Paralimni-Derinya Belediyesi ile 2025 Lefkoşa Uluslararası Festivali ile birlikte uygulamaya konulacak bir iş birliği mutabakat sözleşmesinin Lefkoşa Belediye Başkanı Haralambos Prountzos ve Paralimni-Derinya Belediye Başkanı Giorgos Nikolettos tarafından imzalanması ile başladı.



“İki belediye için tarihi bir an. Önemli bir iş birliğinin temellerini attık”

Mutabakatın imzalanmasını memnuniyetle karşılayan Prountzos, bunun iki belediye için tarihi bir an olduğunu ve önemli kültürel, kurumsal ve sosyal etkiye sahip bir iş birliğinin temellerini attığını vurguladı. Prountzos: "Kültürü Lefkoşa için önemli bir sektör olarak görüyoruz "Avrupa Kültür Başkenti olma hedefimiz kapsamında yaptığımız çalışmalar, şehrin önümüzdeki yıllarda izlemesini istediğimiz yön için bir pusula görevi görüyor. Önümüzdeki on yıla ilişkin vizyonumuz, uzun vadeli bir kültürel hareketin başlangıcını işaret eden bugünkü duyurularla birlikte hızla şekillenmeye başlıyor. Bu anlayışla, Paralimni-Derinya Belediyesi ile bu İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nı imzalıyoruz. Bu, kültürü insanlara yakınlaştırma, deneyim alışverişinde bulunma ve güçlerimizi birleştirme ortak arzumuza dayanan bir ortaklıktır."

Paralimni-Derinya Belediye Başkanı Giorgos Nikolettos ise, “ Mutabakat Muhtırası Kıbrıs'ın kültürel yaşamı için yeni bir dönemin habercisi olacak. İki belediye arasındaki iş birliği, yalnızca ilişkilerini güçlendirmeyi değil, aynı zamanda Kıbrıs'ı modern bir bölgesel kültür merkezi haline getirmeyi de amaçlayan bilinçli ve stratejik bir karardır. İki belediye arasındaki ilişki uzun soluklu, canlı ve anlamlı ve bugün yeni, yaratıcı bir yönelim kazanıyor." dedi.



Lefkoşa Uluslararası Festivali 2025’den yeni kimlik, yeni logo, yeni program

Festivali’n yeni Logosu, DpS Athens ve Semiotik Design Athens ekiplerinin kazandığı bir tasarım yarışmasının sonucu olarak ortaya çıktı. Tasarımcıların vizyonunun merkezinde Lefkoşa'nın tarihi, yani surları yer alıyor. Geçmişten bugüne gelen tüm kültürlerden ve bugün bir arada yaşayan halklardan enerji alan ve yayan bir çekirdekten oluşan logo Kıbrıs’tan, Akdeniz'den, Avrupa'dan ve dünyadan Kıbrıs'ı çevreleyen çeşitli kültürlerden besleniyor.

Daha sonra ise Lefkoşa Uluslararası Festivali 2025'in tiyatro, müzik ve çağdaş dans performansları yanısıra zengin bir paralel programı da içerin tüm programı sunuldu.

Belediye Başkanı Charalambos Prountzos festival ile ilgili ise “Sınırları aşan, çeşitliliği, hayal gücünü ve yaratıcılığı teşvik eden, cesur fikirlere alan açan, kapsayıcılığı, bir arada yaşamayı ve diyaloğu teşvik eden bir festival. Bu yıl, devlet desteği olmamasına rağmen, “aynı inanç ve kararlılıkla yeni görsel kimliğimizi, daha taze bir bakış açısına sahip, Lefkoşa'nın canlılığını ve çeşitli karakterini yansıtan yeni bir logoyla sunmaya devam ediyoruz.”

Festival Sanat Yönetmeni ve Nicosia For Art Genel Müdürü Giorgos G. Papageorgiou ise kısa bir konuşmanın ardından Lefkoşa Uluslararası Festivali 2025 programını sundu.



PROGRAM

Festivali'n resmi programı, 14 Eylül'de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun dışında düzenlenecek, halka açık ve ücretsiz bir açık hava elektronik müzik partisiyle başlıyor. Bu yılki programda, festival ve Yunan Ulusal Operası arasındaki devam eden iş birliği ve Bale Sanat Yönetmeni Konstantinos Rigos'un 18-19 Eylül tarihlerinde NIF'i açacak olan “Altın Çağ ”Yapımı yer alıyor. Ayrıca, uluslararası üne sahip Yunan yönetmen Theodoros Terzopoulos'un Emilia Romagna Tiyatrosu'nun “Godot'yu Beklerken” adlı prodüksiyonunda ve Boris Liješević'in yönettiği Yugoslav Drama Tiyatrosu'nun “Michael Kohlhaas” performansı da yer alıyor.

Çocuklara Yönelik Program

Çocuklara duyulan sevgi ve çocuklara yapılan yatırım, Festival'in istikrarlı stratejik hedefi olmuştur. Festival, daha önceki başarılı çocuk performanslarını (Still! A Statue That Travelled the World), The Lazy Dragon, A Spinning Top ve Once Upon a Time oyunlarına Panagiotis Larkou'nun yönettiği ve Giorgos Hadjipieris'in müziklerini yaptığı “Trelantonis” i ekleyerek sürdürmeyi amaçlamaktadır.

#UNDER30 programı

Festival, uluslararası üne sahip sanatçıların yanı sıra, bu yıl da hem köklü hem de yeni Kıbrıslı yaratıcıları sergilemeyi yalnızca 30 yaş ve altı Kıbrıslı yaratıcılara yönelik #UNDER30 programı ile sürdürecek.

MULTİMEDYA

Bu yılki festivalde multimedyaya büyük önem veriliyor. Programda müzik, şarkı ve sözlü anlatımı birleştiren görsel-işitsel performanslar yer alıyor.

"Fındıkkıran ve Ben" - 28/12/2025 (Yaratıcı: Rumen asıllı piyanist Alexandra Dariescu)

“AND/DNA”-29/11/2025 (Yaratıcı: Anna Fo (Anna Fotiadou)- görsel-işitsel tiyatro performansı)

“Pilotlar İçin Zemin Çalışmaları – Bluets” – 23/12/2025 (Yaratıcı: uluslararası üne sahip sanatçı ve elektronik müzik bestecisi Pandelis Diamantides ve vokal sanatçısı Christia Michael)



ÇAĞDAŞ DANS

Yunan Ulusal Operası – Altın Çağ – 18 ve 19 Eylül 2025 (Sanat yönetmeni Konstantinos Rigos)

Dönüşü Olmayan Ayin – 11/11/2025 (Kıbrıslı genç yetenek Olga Markari) #Under30 programında

“Anlar”- 22/11/2025 (Baflı yükselen koreograf Chloe Bellou, Kostas Montis'in Moments şiir koleksiyonundan ilham alan dans ve şiiri çok duyulu bir deneyimde buluşturuyor)



TİYATRO

“Another Thebes” – 30/9 & 1/10/2025 (Yönetmen Vaggelis Theodoropoulos ve New World Theatre'ın performansı, Oidipus mitine ve Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'sına göndermeler yapıyor)

"Isırgan Otu Toplayan Yaşlı Kadınlar" – 23/10/2025(Teselya Tiyatrosu Deneysel Sahnesi-performansı farklı kılan şey, üç kadın figürünün maske takmış üç genç erkek bedeni tarafından tasvir edilmesi.)

"Godot'yu Beklerken" – 31/10 ve 1/11/2025(Yönetmen Theodoros Terzopoulos-Emilia Romagna Tiyatrosu ile ortaklaşa)

“Michael Kohlhaas”- 15/11/2025(Yönetmen Boris Liješević-Seçkin Yugoslav Drama Tiyatrosu yapımı)

“Fil Adam”- 21/11/2025 (Satiriko Tiyatrosu ve Audere Productions iş birliğinde sahnelenecek)

"Trelantonis"- 9/11, 16/11, 23/11 ve 30/12/2025(yönetmen Panagiotis Larkou ve besteci Giorgos Hadjipieris iş birliğinde)



MÜZİK

Bu yılki Festival programı müzik performanslarıyla daha da zenginleşti ve genç Kıbrıslı şarkıcı-söz yazarları Panayiotis Loizou, Savvas Chrysostomou (Sais olarak da bilinir) ve Dimitris Mesimeris'in yeni albümlerinin yanı sıra ünlü besteci Stavros Lantsias'ın yeni albümünü duyurmaktan mutluluk duyuyor. Ayrıca Panos Vlachos'un yeni albümü de duyuruldu.

Nicosia Fusion Trio – 21/9/2025 (üflemeli çalgılarda Angelos Angelidis, vurmalı çalgılarda Marios Nicolaou ve gitarda Sebastián Legovich)

"Sotiria Şarkıları" – 10.02.2025 (Christina Maxouri ve dört seçkin halk müzisyenin sahne aldığı gösteri "Rebetiko'nun Büyük Hanımı" Sotiria Bellou'ya adandı)

Nena Venetsanou – Klelia'nın Avlusunda – 10.03.2025 (Klelia Petridou ve dostları)

Sais – 22/10/2025 (Yaratıcı: Savvas Chrysostomou)

TIK TAK – 25/11/2025 (Şarkıcı ve söz yazarı Dimitris Mesimeris’in yeni albüm sunumu)

Waving Hands – 12.01.2025 (Ünlü Kıbrıslı piyanist ve besteci Stavros Lantsias’in yeni albüm galası)

With Without Luggage-12.02.2025(Popüler oyuncu, şarkıcı-söz yazarı Panos Vlachos’un yeni albümü)

Two Worlds – 12/12/2025 (Şarkıcı-söz yazarı Panayiotis Loizou’un ilk solo albüm sunumu)

Kyriakou Pelagia'ya Saygı (Konser ve tarihi daha netleşmedi)



EŞ ZAMANLI PROGRAM



Lefkoşa Bisiklet Film Festivali – 17/10/2025 ve 19/10/2025 (OPU - Pozitif Şehircilik Örgütü iş birliğiyle düzenlenen bu kısa film festivali, 25 yıldır New York'ta düzenleniyor ve dünya çapında 100'den fazla şehri gezerek 1 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Gün boyunca, tamamı sürdürülebilir mobilite temalı üç film gösterimi gerçekleştirilecek.

VANYA – Ulusal Tiyatro – 22/9/2025 (Londra Ulusal Tiyatro Canlı programıyla iş birliğine, Sam Yates'in yönettiği Andrew Scott'ın muhteşem bir performansını sunuyor)

Şehirde Sanat (Basın ve Enformasyon Ofisi, Kıbrıslı sanatçılara adanmış Şehirde Sanat belgesel serisine devam ediyor. Filmler tiyatro fuayesinde gösterilecek)

Lefkoşa Belediyesi ile Sanat İçin Lefkoşa tarafından organize edilen NIF 2025’e EKO Kıbrıs, Kıbrıs Toplu Taşıma sponsor olarak DIAS Yayıncılık ve SIGMA TV, LOVE FM 100.7 ve Kathimerini gazetesi de medya sponsoru olarak katkı koyuyor.

