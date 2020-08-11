1567 test yapıldı, 4 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1567 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1567 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
11 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1567
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 87.148
Toplam Vaka Sayısı- 183
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 137
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 42
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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Etiketler : Coronavirüs, kuzey
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