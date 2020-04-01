128 yolcu Ercan’a indi
Türkiye’deki 128 KKTC vatandaşının ülkeye getirilmesi için İstanbul’dan gelen yolcu uçağı az önce Ercan Havaalanı’na indi.
Türkiye’deki 128 KKTC vatandaşının ülkeye getirilmesi için İstanbul’dan gelen yolcu uçağı az önce Ercan Havaalanı’na indi.
İstanbul’dan gelen uçağın az önce Ercan’a indiği, yolcuların ise uçaktan çıkış yapmayı beklediği öğrenildi. Coronavirüs nedeniyle uçak seferlerinin durmasının ardından yetkililer, Türkiye’deki vatandaşları ülkeye getirmek adına charter seferin organize edildiğini açıklamıştı. İstanbul’dan gerçekleşen seferin Türk Hava Yolları ile yapıldığı ifade edildi.
İkinci uçak 4 Nisan'da Öte yandan yapılan açıklamalarda, ikinci seferin ise 4 Nisan’da olacağı ifade edildi. İkinci seferin 4 Nisan tarihinde saat 13.00’te Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Ercan Havalimanı’na yapılacağı belirtildi. 189 öğrencinin saat 14.15’te Ercan’a ineceği bilgisi paylaşıldı.
Atakan yolcuları karşılıyor
Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, adaya gelen ve karantina sürecine tabi tutulacak olan yolcuları Ercan’da karşılıyor.