110 ASKER ZEHİRLENDİ!

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan zehirlenme şüphesi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne başvuran asker sayısı 110'a yükseldi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Sorumlusu, YENİDÜZEN’e yaşanılan olayı doğruladı, askerlerin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü açıklandı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Bülent Dizdarlı ise şu ana kadar 110 askerin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu, askerlerin tedavi edilip taburcu edildiklerini belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Dizdarlı, "Ciddi bir durum yok. Hafif zehirlenme vakaları" dedi.