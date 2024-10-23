Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda ‘Zülfü Livaneli Şarkıları’ konseri düzenleniyor. Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'ndan verilen bilgiye göre Tenor Umut Cem Ertem ve Piyanist Peter Ogunbekun eşliğinde 2 ve 9 Kasım Cumartesi tarihlerinde ‘Zülfü Livaneli Şarkıları’ konseri hayat buluyor.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda düzenlenecek konser biletlerinin 200 TL olacağı açıklanırken; biletlerin www.kibrisbiletcim.com adresinden veya Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'ndan (mesai saatleri içerisinde) temin edilebileceği kaydedildi. Sınırlı sayıda yerin olacağı etkinlikte bilet kalması durumunda konser geceleri kapıda da satış olacağı bu konuda gerekli duyuruların Girne Belediyesi Sosyal Medya hesaplarından yapılacağı açıklandı.