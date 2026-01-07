Zelenskiy Kıbrıs'ta
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy Kıbrıs'a geldi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy Kıbrıs'a geldi. Bu, ülkesinin yaklaşık dört yıl önce Rusya tarafından işgal edilmesinden bu yana adaya yaptığı ilk ziyaret oldu.
Larnaka havaalanında Ulaştırma Bakanı Alexis Vafeades tarafından karşılanan Büyükelçi, günün ilerleyen saatlerinde Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile ikili bir görüşme yapacak ve Kıbrıs'ın Avrupa Birliği Konseyi'nin altı aylık dönem başkanlığının açılış törenine katılacak.
Pazartesi günü hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis'in Zelenskiy ile görüşmesinin "Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin hayati önem taşıdığı bir dönemde" gerçekleştiğini söylemişti.
