Zeki Çeler: “Üreticisine sahip çıkmayan bir ülke ayakta kalamaz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, aylardır yaşadıkları sorunlara rağmen hükümete yönelik büyük bir eylem sürecine geçmeden önce uyarı niteliğinde eylem gerçekleştiren Hayvancılar Birliği’nin düzenlediği eyleme destek verdi.

Eylem alanında basına açıklamalarda bulunan Çeler, tarım politikalarına ve hükümetin üreticiye yaklaşımına sert sözlerle tepki gösterdi.

Çeler, üç yıl önce Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığı görevine gelen Hüseyin Çavuş’un “davul zurnayla” karşılandığını hatırlatarak, “Gururla getirdiniz, çünkü içinizden biriydi. Sorunları çözeceğine, sürdürülebilir bir çalışma yürüteceğine ve üreticiyi kötü günlere mahkûm etmeyeceğine inanıldı.” dedi.

Ancak gelinen noktada hayal kırıklığı yaşandığını vurgulayan Çeler, “Ne onur kaldı ne gurur. O koltukta zehirlenen zehirlenir, zehirlenmeyen halkın yanında olur. Bu hükümet; yolsuzluklara, usulsüzlüklere, memleketin erimesine, hayvancısına ve üreticisine eziyet çektirmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Üreticilerin yaşadığı sorunların artık siyasi bir tartışma olmaktan çıktığını belirten Çeler, mücadelenin bir “yaşam mücadelesi” olduğunu vurguladı. “Sadece siyasi menfaat için değil, yaşayabilmek için; toprağımıza, ürünümüze sahip çıkabilmek için birlik olmak zorundayız.” diyen Çeler, kirlenen düzenin ancak mücadeleyle temizlenebileceğini söyledi. Çeler, “Üreticisine sahip çıkmayan bir ülke ayakta kalamaz.” dedi.

“Her türlü pisliğin içine elimizi sokup temiz çıkabilmek için mücadele etmek zorundayız” diyen Çeler, geleceği kuramayan hükümetlerden artık hiçbir beklentileri olmadığını ifade etti.

Çeler konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Ya bir olup bu hükümeti göndereceğiz ya da yok olacağız. Biz bir olup var olmaktan yanayız. O gün bugündür; bu mücadelenin kıvılcımı bugün yakılmıştır.”