Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eğitim Bakanlığı ile ilgili iddiaların soruşturulması amacıyla Polis Genel Müdürlüğüne (PGM) dilekçe sunarak basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ve sendika yetkilileri, avukat Cansu Nazlı eşliğinde sunduğu dilekçe hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

Eylem: Yolsuzluklara ve usulsüzlüklere karşı mücadelemiz sürecek

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanı ve bakanlığın, usulsüz işlemler yaptığını belirterek, yolsuzluk ve usulsüzlüklere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili basında yer alan iddialar doğrultusunda PGM’ye ihbarda bulunduklarını ve belirledikleri konularla ilgili soruşturma yapılması yönünde dilekçe vererek, talepte bulunduklarını kaydetti.

Türkiye’de öğretmenlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını da savunan Selma Eylem, meslektaşlarına destek belirtti.

Selma Eylem, yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik’i de anarak, bilimsel laik eğitim için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Eylem, ülkeyi etkileyen savaşı da kınayarak, dünya ülkeleri adına barış çağrısı yaptı.

Gökçebel: Eğitim politik ideolojiyle yönetiliyor

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, sistemin bu şekilde devam edemeyeceğini belirterek, ülkede ahlaki çöküş yaşandığını ifade etti.

Türkiye’deki öğretmenlere yönelik saldırılara işaret ederek başsağlığı dileyen Gökçebel, ülkede eğitimin politik ideolojiyle yönetildiğini de kaydetti.

Gökçebel, eğitim sistemine yönelik uygulamaları da eleştirerek, devlet yönetiminde şeffaf hesap verebilir olmanın önemine vurgu yaptı.

Sahte diplomada, eğitimde, sağlıkta ve diğer alanlarda kimsenin hesap vermediğini, suçun hep mesleklere atıldığını savunan Gökçebel, hesap vermek zorunda olanın siyasiler ve yöneticiler olduğunu belirtti.

Ülkede örgütlü suç yaşandığını ve kurumların yönetilemediğini iddia eden Gökçebel, Eğitim Bakanına karşı kinle hareket etmediklerini, sadece sorumluluk almasını beklediklerini, hesap vermeleri için de mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Nazlı: Sosyal medyadaki iddilara ihbar olarak kabul edilmeli

Avukat Cansu Nazlı da, soruşturma talep eden dilekçe ile ilgili bilgi verdi.

Nazlı, yolsuzluk gibi şikayetlerin basında yer almasının ardından bunun adli ihbar kabul edilip araştırılması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Şaibelerin ihbar kabul edilmesi ve üst düzeye varan tüm kamu görevlileri ile ilgili şikayetlerin araştırılması gerektiğini belirten Nazlı, polise görev düştüğünü söyledi.

Nazlı, dilekçede, burslar, DAÜ ile ilgili iddialar, insan ticaretiyle bağlantılı eğitim kurumları hakkındaki iddialar, muhaceretle ilgili sahte evraklar iddiaları, güzellik ve eğitim merkezinde fuhuş iddiaları, sahte diploma, geçici öğretmen istihdamları, konteyner sınıflar, taşımacılık, kantinler ve kurslarla ilgili iddiaların araştırılması talebinin yer aldığını kaydetti.

Haber: Emir Ertorun / Fotoğraf: Süleyman Önal (Tak)