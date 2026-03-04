“Online randevu eziyeti, sağlıkta plansızlığın sonucu”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Sağlık Bakanlığı tarafından devreye alınan online randevu sisteminin amacına hizmet etmediğini belirterek, uygulamanın sağlık hizmetine erişimi zorlaştırdığını açıkladı. Birlik, sağlıkta dijitalleşmenin plansız ve altyapısız adımlarla değil, bilimsel ve sistemli bir dönüşümle hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

KTTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir e-reçete, e-sağlık ve e-randevu gibi dijital uygulamaların gerekliliğine dikkat çektiklerini anımsatılarak, son dönemde duyurulan online randevu sisteminin ise beklentileri karşılamadığı ifade edildi.

Açıklamada, sistem üzerinden randevu almanın tam bir eziyete dönüştüğü kaydedilerek, randevu alamayan hastaların sağlık hizmetine erişiminin neredeyse imkânsız hale geldiği belirtildi.

E-devlet şifresinin zorunlu tutulmasının, herhangi bir geçiş süreci planlanmadan ve altyapı hazırlıkları tamamlanmadan uygulamaya konulmasının önemli sorunlara yol açtığı kaydedilen açıklamada, kamuoyunun da yeterince bilgilendirilmediği ifade edildi. Bu haliyle sistemin, sağlıkta erişilebilirliği artırmak yerine mevcut sorunları derinleştirdiği vurgulandı.

Birlik açıklamasında, “Bir sistemi kurmak önemlidir; ancak asıl önemli olan o sistemin işler, erişilebilir ve sürdürülebilir olmasıdır” denilerek, sağlıkta dijitalleşmenin yalnızca bir yazılımı devreye almak anlamına gelmediği vurgulandı. Ülke gerçeklerine uygun planlama yapılmadan hayata geçirilen uygulamaların başarıya ulaşamayacağı ifade edildi.

KTTB, sağlık sisteminin popülist adımlara değil; planlı, bilimsel ve sistemsel bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirterek, sağlık politikalarının kısa vadeli siyasi kazanımlar yerine toplum sağlığının uzun vadeli korunması ve geliştirilmesi hedefiyle oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, yıllardır tamamlanamayan Güzelyurt ve Girne hastanelerinin bir an önce bitirilerek hizmete açılmasının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğu ifade edildi. Sürekli açıklanıp ertelenen açılış tarihlerinin kamuoyunda güven kaybına yol açtığı belirtildi.

KTTB, halkın nitelikli, erişilebilir ve güvenilir kamusal sağlık hizmetine ulaşabilmesi için yönetenlerin gerçekçi ve ivedi adımlar atması gerektiğini vurguladı.