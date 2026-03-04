İran’dan Türkiye’ye ateşlenen füze etkisiz hale getirildi

TC Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasına yöneldiğini ve etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmiştir"

Önleyici füze parçası Hatay’a düştü

Öte yandan, önleyici bir füzenin parçasının Hatay’da açık bir alana düştüğü belirtilirken herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi.

TC Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir” denildi.

“Cevap verme hakkımız mahfuz”

“Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz.

Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz."