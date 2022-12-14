Yoldan geçen polislere küfür etti, ardından da darp etti

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Birtan Başaran, 22 yaşındaki zanlı T.O.V.F.’nin 13 Aralık tarihinde Lefkoşa – Girne Kapısı’nda yüksek sesle bağırdığını, o esnada bölgeden geçen iki polis memuruna küfür ettiğini anlattı.

Polis, akabinde ise söz konusu polis mensuplarının aracından inerek zanlıya müdahale etmek istedikleri esnada, zanlının polisleri iterek darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının makul güç kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, akabinde yapılan soruşturmada zanlının Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiği ve herhangi yasal bir bağının olmadığı tespit edildiğini, aynı zamanda sözlü beyanında ikamet edecek herhangi bir yerinin olmadığını da bildirdiğini anlattı.

Polis, bu aşamada tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ileride zanlının davalarında hazır bulunabilmesi için 20 gün süre ile merkezi ceza evinde gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.