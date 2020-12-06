Yoldan çıkıp takla attı

Mağusa - İskele anayolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, ucuz atlatıldı, şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylıģı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13:00 sıralarında, İskele – Mağusa Anayolu üzerinde, 34 yaşındaki Olena Marchenko (K), yönetimindeki RA 002 plakalı salon araç ile Ötüken çemberine yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü ayıran beton sete çarpıp kontrolsüz bir şekilde sol şeride geçti. Sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden 27 yaşındaki Ekaterina Malaeve (K) yönetimindeki NL 670 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkıp bankete düşen RA 002 plakalı araç, önce toprak sete, ardından da beton sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.