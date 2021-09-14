Girne-Lefkoşa anayolunda kaza, 5 yaralı

Girne- Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada 56 yaşındaki Ramazan Paksoy yönetimindeki KF 985 plakalı salon araç ile direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olan dört kişi yaralandı. Kazanın araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu meydana geldiğini belirten Polis, yaralıların Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne görmüş olduktan ilk yardım tedavisinden sonra müşahede altına alındığını duyurdu.

Polis tarafından yapılan ayrıntılı açıklama şöyle:

“14.092021 tarihinde saat 12.45 caddelerinde Lefkoşa Girne anayolunun 11-12 kilometreleri arasında çift şeridi yolda sol şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Ramazan PAKSOY(E-56) yönetimindeki KF 985 plakalı Hyundai marka salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolu iki kırma ayıran çelik bariyerlere aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yoluna devam edip yolun doğu kısmında dışarıya çıkıp banket kenarında bulunan çelik bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan KF 985 plakalı araç sürücüsü ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Girne'de sakin Gülden PAKSOY(K-57), Merve PAKSOY (K-23), Tuğba PAKSOY(K-23) ve Emre PAKSOY yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne görmüş olduktan ilk yardım tedavisinden sonra müşahede altına alındılar. Kazada KF 985 plakalı araca 20.000 TL. Çelik bariyerlere ise 2.000 TL tahmini hasar oldu. Tahkikat devam etmektedir.”