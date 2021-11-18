Yolda yürüyen 3 kişiyi darp ettiler

Lefkoşa’da 15 Kasım günü yolda yürüyen 3 kişiyi darp eden zanlılar M.H. ve Ş.B. mahkemeye çıkarıldı, zanlılar 1 gün poliste tutuklu kalacak.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, 15.11.2021 tarihinde Lefkoşa'da Zahra Sokak üzerinde 18 yaşındaki M.H. (E), önceki gün tutuklanan 17 yaşındaki Ş.B. (E) ve aranan üç kişi ile birlikte bardan çıkıp araç park yerine doğru yürüyen 23 yaşındaki Yusuf Veziroğlu, 23 yaşındaki Musa Kurtdağı ve 21 yaşındaki Ömer Faruk Arslan’ı üzerlerine saldırıp ciddi bir şekilde darp ettiklerini, o esnada Ömer Faruk Arslan'ın çene kemiğinde her iki yanda kırık oluşmasına sebep olduklarını belirtti. Polis, aranan üç zanlı ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.